Производство сельхозпродукции на Дону сократилось на 19,3% в 2025 году

Ростовская область за первые девять месяцев 2025 года выпустила сельскохозяйственной продукции на 304,8 млрд руб. Индекс производства составил 80,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, регион удерживает лидирующие позиции в стране по нескольким направлениям: третье место — по выращиванию зерновых и зернобобовых культур, пятое — по овощам, седьмое — по молоку и подсолнечнику.

Пищевая промышленность показала положительную динамику: производство продуктов питания увеличилось на 98,6%, напитков — на 102,2%.

Предприятия пищевой отрасли региона демонстрируют высокие результаты на федеральном уровне. Область занимает первое место в России по выпуску консервированных овощей для кратковременного хранения, второе — по рафинированным растительным маслам и крахмалопродуктам.

Также регион находится на третьей позиции по изготовлению нерафинированных растительных масел, четвертой — по производству крупяных изделий, пятой — по выработке сливочного масла.

Валентина Любашенко