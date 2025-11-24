В Аксайском районе водитель мопеда и пешеход попали в больницу после ДТП

В станице Грушевской Аксайского района водитель мопеда сбил пешехода на улице Советской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Предварительно, 14-летний водитель Honda Dio превысил скорость, из-за чего наехал на 13-летнюю девочку, которая двигалась по краю проезжей части по направлению движения. Обоих участников происшествия госпитализировали.

В отношении отца несовершеннолетнего водителя возбуждено административное расследование по ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Константин Соловьев