В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель «легковушки»

На 57 км. автодороги Элиста — Ремонтное — Зимовники 63-летний водитель Renault Logan при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику DongFeng и врезался в него. Он погиб до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

66-летний пассажир легкового автомобиля, находившийся на заднем сиденье, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн