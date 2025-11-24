Жителя Дона осудили на семь лет за попытку убийства сожительницы

Усть-Донецкий районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима 53-летнего местного жителя за покушение на убийство своей сожительницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в июле 2025 года фигурант поссорился со своей 49-летней сожительницей и запер ее в доме, который сам и поджег. Чтобы жертва не смогла выбраться через дверь, осужденный выпрыгнул в окно и заблокировал ее снаружи.

«Его умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам — женщина смогла самостоятельно вырваться из горящего дома через окно»,— добавили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн