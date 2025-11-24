АвтоВАЗ снизит выпуск Lada в Тольятти на 40%

Производство Lada на площадке АвтоВАЗа в Тольятти по итогам года снизится на 40%, до 274 тыс. штук. Это ниже сентябрьского прогноза АвтоВАЗа: тогда планировалось выпустить за год более 300 тыс. автомобилей Lada.

Новые данные приводятся в материалах к заседанию гордумы Тольятти от 12 ноября, внимание на это обратил «Интерфакс». Ожидается, что объем отгруженной АвтоВАЗом продукции в этом году составит 464,5 млрд руб., что на 27,7% меньше, чем годом ранее.

«С учетом снижения производственного плана, выпуск легковых автомобилей на территории городского округа Тольятти в 2025 году оценивается на уровне 274 тыс. штук (в 2024 году произведено 456,3 тыс. штук)»,— говорится в материалах гордумы.

В консервативном сценарии выпуск машин в городском округе в 2026 году снизится на 3,3%, до 265 тыс. машин, следует из пояснительной записки к прогнозу социально-экономического развития Тольятти на три года. В консервативном сценарии объем отгруженной продукции к 2028 году составит 559,8 млрд руб., в базовом — 766,4 млрд руб.

АвтоВАЗ выпускает на заводе в Тольятти модели Lada Granta, Vesta, Iskra, Niva (Legend и Travel), Aura. С 2026 года компания намерена наладить в Тольятти серийный выпуск кроссовера Lada Azimut.

По данным «Автостата», за десять месяцев 2025 года продажи новых авто Lada упали на 25,8% в годовом выражении — до 33,3 тыс. Доля бренда на рынке за год сократилась с 26% до 20%. АвтоВАЗ рассчитывает за год продать около 370 тыс. автомобилей Lada с учетом экспорта, из них 350 тыс. — на российском рынке.

