Глава АвтоВАЗа анонсировал снижение продаж Lada на 23% по итогам года

АвтоВАЗ рассчитывает продать около 370 тыс. автомобилей Lada в 2025 году с учетом экспорта, из них примерно 350 тыс. будут реализованы на российском рынке. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

В 2024 году продажи Lada в России достигли 459 тыс. автомобилей, что на 23,7% больше по сравнению с ожидаемым объемом 2025-го. В прошлом году, уточнил господин Соколов, на рынке было представлено 1,57 млн авто, в этом году оценка снижена до 1,4 млн. Изначальный прогноз АвтоВАЗа составлял 1,3 млн, однако его пересмотрели из-за осеннего всплеска спроса, в основном за счет импорта, пояснил глава компании.

Максим Соколов добавил, что в 2025 году рынок в целом был вялым. Исключением стал октябрь, когда рост продаж вызван индексацией утильсбора, преимущественно затронувшей китайские модели и машины, ввозимые через параллельный импорт. Продажи Lada оставались на относительно низком уровне.

По данным «Автостата», за десять месяцев 2025 года продажи новых авто Lada упали на 25,8% в годовом выражении — до 33,3 тыс. Доля бренда на рынке за год сократилась с 26% до 20%.