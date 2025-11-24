Ростовская область получит 300 млн рублей на развитие промышленности
До конца 2025 года промышленный сектор Ростовской области получит из резервного фонда РФ дополнительные 300 млн руб. на развитие промышленности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
До конца года за счет этих средств планируется реализовать не менее пяти инвестиционных проектов, что позволит привлечь от инвесторов в основной капитал промышленных предприятий региона не менее 220 млн руб. Общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в рамках этих проектов должен достигнуть 2,5 млрд руб.
Региональный фонд развития промышленности получит поддержку и из областного бюджета. По инициативе губернатора Юрия Слюсаря, фонд будет дополнительно профинансирован на 61 млн руб. до конца 2025 года.