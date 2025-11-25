21 ноября в Торгово-промышленной палате Краснодарского края состоялся круглый стол на тему «Горизонты возможностей или интеграции ключевых отраслей».

Фото: Замира Натхо

Фото: Замира Натхо

Участники мероприятия — представители бизнеса, строительства, финансовой сферы, медицины, образования, а также рестораторы, отельеры и представители туристической отрасли — обсудили вопросы межотраслевой интеграции и повышения конкурентоспособности различных направлений бизнеса.

Цель мероприятия состояла в выявлении перспективных направлений развития и установлении взаимосвязей между разными секторами экономики. Одним из основных спикеров мероприятия выступил Сергей Борисович Петрушко старший персональный брокер компании «БКС Мир Инвестиций», в своем выступлении он подробно раскрыл перед аудиторией тему «Эффективное размещение капитала». Доклад способствовал формированию конструктивного диалога и помог участникам глубже разобраться в механизмах оптимального инвестирования ресурсов.

Итогом встречи стало общее понимание важности объединения усилий бизнес-сообщества для достижения стабильного экономического роста региона.

Организатором выступила Замира Натхо, генеральный партнер — инвестиционная компания «БКС Мир инвестиций».