Ростовская область увеличила добычу угля до 3,6 млн тонн с начала 2025 года
Ростовская область планирует добыть 4,8 млн тонн угля в 2025 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По словам чиновника, планы по угледобыче корректируются предприятиями ежеквартально с учетом горно-геологических условий в очистных забоях, ситуации на рынке угольной продукции и финансовых возможностей компаний.
За январь-сентябрь 2025 года угольные предприятия Ростовской области добыли 3,6 млн тонн угля, что на 1,3% больше аналогичного периода прошлого года.
Лучшие показатели роста относительно прошлогодних результатов продемонстрировали ООО «Шахтоуправление Садкинское» и АО «Донской антрацит», отметил господин Сорокин.
Планы по угледобыче на 2026 год пока не сформированы, добавил заместитель губернатора.