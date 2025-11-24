Ростовская область увеличила добычу угля до 3,6 млн тонн с начала 2025 года

Ростовская область планирует добыть 4,8 млн тонн угля в 2025 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

По словам чиновника, планы по угледобыче корректируются предприятиями ежеквартально с учетом горно-геологических условий в очистных забоях, ситуации на рынке угольной продукции и финансовых возможностей компаний.

За январь-сентябрь 2025 года угольные предприятия Ростовской области добыли 3,6 млн тонн угля, что на 1,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Лучшие показатели роста относительно прошлогодних результатов продемонстрировали ООО «Шахтоуправление Садкинское» и АО «Донской антрацит», отметил господин Сорокин.

Планы по угледобыче на 2026 год пока не сформированы, добавил заместитель губернатора.

Валентина Любашенко