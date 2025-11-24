Чем известен новый президент Республики Сербской Синиша Каран

24 ноября бывший министр внутренних дел Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран победил на досрочных президентских выборах. Подробности биографии 63-летнего чиновника, проработавшего 40 лет в силовых структурах,— в справке “Ъ”.

Синиша Каран

Фото: Amel Emric / Reuters Синиша Каран

Синиша Каран родился 17 мая 1962 года в деревне Грабовац недалеко от города Бели-Манастир в Югославии (ныне Хорватия). Окончил факультет политологии в Сараевском университете (1985), получил степень магистра по праву в Баня-Лукском университете (2006).

Более 20 лет, с 1985 по 2008 год, работал в органах внутренних дел. Был командиром полицейского участка в городе Купрес, начальником уголовного департамента в Сараево. После Боснийской войны (1992–1995) руководил Управлением по борьбе с преступностью в МВД Республики Сербской (РС), был начальником отдела уголовных расследований и финансовой разведки Государственного агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA).

С 2008 года работал в аппарате президента РС Райко Кузмановича, был советником по вопросам безопасности. С 2009 по 2019 год — генеральный секретарь президента РС, после — генеральный секретарь правительства РС. Одновременно в 2018-м был назначен председателем Совета по защите конституционного строя РС.

С декабря 2022 года возглавлял МВД РС. 2 сентября 2025-го назначен министром научно-технологического развития и высшего образования в правительстве Саво Минича. Член правящего в РС «Союза независимых социал-демократов» (СНСД). В октябре 2025-го бывший президент РС и глава СНСД Милорад Додик объявил господина Карана своим преемником.

Доктор юридических наук (2009). Профессор кафедры «Теория государства и права» юридического факультета Панъевропейского университета «Апейрон» и Университета имени Слобомира П. в Баня-Луке. Согласно данным сайта правительства РС, Синиша Каран — автор нескольких учебников по конституционному праву, а также более 50 научных и профессиональных статей.

Женат, есть ребенок.