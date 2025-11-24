Союзник Додика Каран победил на президентских выборах в Боснии и Герцеговине

Бывший министр внутренних дел Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран победил на досрочных президентских выборах, передает Bloomberg. Агентство уточняет, что господин Каран — союзник экс-президента Республики Сербской Милорада Додика.

После подсчета 97% бюллетеней Синиша Каран набрал 51,2% голосов. Второе место с результатом в 48,8% голосов занял кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша. Явка избирателей составила около 30%.

Синиша Каран будет занимать должность президента до всеобщих выборов, запланированных на октябрь 2026 года.

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины отменил мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Избирательная комиссия обосновала свои действия решением суда, который приговорил господина Додика к году тюремного заключения за неисполнение указа верховного представителя Боснии и Герцеговины. Bloomberg отмечает, что, несмотря на уход с поста президента, Милорад Додик сохраняет влияние в качестве лидер правящей партии SNSD, членом которой является Синиша Каран.