Милорад Додик поставил на силовика

Многолетний лидер Республики Сербской (РС) Милорад Додик, которого боснийский ЦИК на основании решения суда лишил президентского мандата, определился со своим преемником. Им должен стать 63-летний Синиша Каран, проработавший 40 лет в силовых структурах и возглавлявший последние годы МВД РС. Именно его правящая партия выдвинула кандидатом в президенты на выборах 23 ноября. Таким образом, необходимость проведения референдума о независимости РС, инициированного отстраненным от власти президентом, по сути, отпадает. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Срок выдвижения кандидатов на досрочных выборах президента РС, назначенных боснийским ЦИКом на 23 ноября, истек 14 октября, а на следующий день состоялась их жеребьевка. Кандидатом от правящего Союза независимых социал-демократов впервые за последние годы будет не лидер партии Милорад Додик, а министр в правительстве республики Синиша Каран.

Необходимость проведения в Республике Сербской выборов нового президента возникла после того, как боснийский ЦИК лишил мандата многолетнего президента РС Милорада Додика, которого суд приговорил к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой по обвинению в подрыве государственного строя Боснии и Герцеговины.

От тюрьмы господин Додик откупился за €18 тыс., а вот большую политику ему придется покинуть.

Изначально Милорад Додик наотрез отказывался выполнять решения ЦИКа и боснийского суда. Он призывал бойкотировать досрочные президентские выборы и даже инициировал проведение в РС двух референдумов — о непринятии решений боснийских властей и о самостоятельности Республики Сербской. Однако затем неожиданно отказался от бойкота выборов, что фактически означало согласие на уход из большой политики в расчете привести к власти в РС лояльного преемника. Этот план сейчас, похоже, и реализуется.

«Идем на выборы, и нашим единым кандидатом будет Синиша Каран»,— объявил Милорад Додик после встречи с партнерами по правящей коалиции. Оправдывая такое решение, он обвинил местную оппозицию в нежелании бойкотировать досрочные выборы. «Мы были готовы и физически не допустить их проведения,— заверил разжалованный президент.— Эти выборы нам навязали мусульмане вместе с иностранцами. Лучшим решением было бы исчезновение Боснии как государства... Но РС все равно когда-нибудь станет независимым государством». Тем не менее теперь необходимость проведения инициированного Додиком референдума о независимости отпадает.

Выбор Синиши Карана в качестве преемника Милорада Додика не выглядит случайным.

63-летний доктор юриспруденции и университетский профессор, он 40 лет проработал в силовых структурах, занимая руководящие посты в МВД и ключевой службе безопасности — Госагентстве по расследованиям и защите (SIPA). Одно время являлся советником президента РС, а в последние годы — главой МВД республики. В начале этого года он был включен в санкционный список США, в котором ранее находился и сам Милорад Додик.

О лояльности Синиши Карана многолетнему лидеру РС говорит уже его реакция на выбор его персоны кандидатом в президенты. Заверив, что для него «это великая честь», Каран добавил: «В то же время я испытываю тяжелое чувство, ибо РС должна снова избирать президента, хотя у нее есть президент — Милорад Додик».

Любопытно, что планы в отношении будущего РС и своего места в ней Милорад Додик скорректировал вскоре после сентябрьского визита в Москву и встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Прибыв в РФ с явно заявленной целью заручиться поддержкой независимости Республики Сербской, уже по итогам переговоров господин Додик объявил, что «РС осталась привержена Дейтонским соглашениям» и у нее «нет никаких планов насильственного отделения».

А после встречи Милорада Додика с президентом РФ Владимиром Путиным 2 октября в Сочи стало известно, что председательствующая сейчас в Совбезе ООН Россия представит там 31 октября от имени РС документ с ее видением ситуации в Боснии.

Геннадий Сысоев