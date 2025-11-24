Трамп призвал не спешить с выводами о прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп неоднозначно оценил текущее состояние переговоров о завершении украинского конфликта. Глава Белого дома опубликовал пост в соцсети Truth Social, где призвал не забегать вперед в вопросе оценок текущего прогресса. При этом он допустил, что «происходит что-то хорошее».

«Значительный прогресс на переговорах о мире между Россией и Украиной действительно достигнут??? Не верьте в это, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее»,— написал американский лидер в Truth Social.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. 23 ноября в Женеве прошли переговоры американских и украинских чиновников, на которых стороны доработали проект мирного плана. В совместном заявлении США и Украины сообщалось о значительном прогрессе в согласовании позиций. В Кремле утверждают, что не получали официальных доработанный в Женеве мирный план.

Анастасия Домбицкая