В Дагестане утвердили программу защиты языков малочисленных народов

В Дагестане утвердили государственную программу по сохранению и развитию языков коренных народов республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Целью программы обозначили создание условий для сохранения и развития государственных языков республики, а также поддержка языков коренных малочисленных народов как в регионе, так и за его пределами.

Отмечается, часть дагестанских языков нуждается в особой защите, некоторые из них имеют крайне ограниченное число носителей. Некоторые языки насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч носителей, что создает угрозу их передачи будущим поколениям.

Дагестан является одним из наиболее полиэтничных регионов России. В республике живут представители свыше 30 коренных национальностей и более 110 народностей с собственными языками и диалектами. Согласно Конституции Дагестана, государственными языками республики признаны русский язык и языки народов Дагестана. Наиболее распространены русский, аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, самыми многочисленными коренными народами республики являются аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, чеченцы, русские и ногайцы.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Верховный суд Дагестана подтвердил решение о признании недействительным договора аренды земельного участка в селе Карагас, который нарушал права ногайского народа на ведение традиционного образа жизни на исконных территориях.

