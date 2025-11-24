WSJ: ИИ-разработчики выпустили так много ценных бумаг, что они падают в цене

Компании, связанные с разработкой искусственного интеллекта, выпустили так много облигаций за последние месяцы, что цены на них стали падать. Инвесторы оказались не готовы к столь большому объему выпуска ценных бумаг и опасаются, что это только ухудшит кредитные показатели компаний, пишет The Wall Street Journal. По данным Dealogic, за последние три месяца только Amazon, Alphabet, Oracle и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) выпустили облигации на $90 млрд. Это больше, чем объем выпущенных ими облигаций за предыдущие 40 месяцев. Еще более $7 млрд в облигациях выпустили TeraWulf и CipherMining — обе изначально специализировались на оборудовании для майнинга криптовалют, но с ростом спроса на ИИ стали еще и операторами центров обработки данных.

Как отмечает WSJ, эмитенты смогли распродать свои облигации, но некоторым пришлось столкнуться с неожиданно высокими процентными ставками, а цены на облигации заметно снизились. Многие инвесторы и главы корпораций в последнее время высказывались об опасности возникновения «ИИ-пузыря» на рынке. Так, об этом риске заявил каждый второй портфельный управляющий, опрошенный Bank of America в ноябре 2025 года. Об опасности «ИИ-пузыря» для всех говорил и глава Alphabet Сундар Пичаи.

Кирилл Сарханянц