Глава Google рассказал об опасности «пузыря ИИ»

В интервью BBC гендиректор Alphabet и Google Сундар Пичаи заявил, что если рынок технологий искусственного интеллекта (ИИ) дойдет до стадии «пузыря» и лопнет, это затронет каждую компанию. По мнению господина Пичаи, текущий рост инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) является «чрезвычайным». Отвечая на вопрос корреспондента BBC о том, будет ли Google застрахована от последствий краха «пузыря ИИ», Сундар Пичаи ответил: «Я думаю, ни одна компания не будет застрахована, включая нашу».

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

При этом глава Google уверен, что эти технологии являются революционными. «Мы можем сейчас оглянуться назад на интернет. Было, конечно, много избыточных инвестиций, но никто из нас не усомнился в его значимости,— сказал он.— Я ожидаю, что с ИИ будет то же самое. Он одновременно рационален и в то же время в нем присутствуют элементы иррациональности».

Евгений Хвостик