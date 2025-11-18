Инвесторы испугались интеллекта

Второй месяц подряд главным опасением мировых инвесторов остается надувающийся «пузырь ИИ». Каждый второй портфельный управляющий, опрошенный в ноябре 2025 года Bank of America, заявил, что этот риск может негативно отразиться на мировой экономике. Вместе с тем пока настроения инвесторов относительно ее перспектив улучшаются как за счет выходящих в последнее время макроданных, так и за счет шагов ФРС по снижению ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опрос глобальных портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) в ноябре 2025 года, свидетельствует о резком росте опасений относительно «пузыря ИИ». В опросе участвовали 202 портфельных менеджера, под управлением которых находится $550 млрд.

Число респондентов, заявивших, что раздувающийся «пузырь ИИ» является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, составило 45%, что на 14 процентных пунктов (п. п.) выше показателя октября.

С большим отрывом от него идут риски роста доходности облигаций (17%) и инфляции (16%).

Доминировавший большую часть года риск торговой войны откатился на пятое место (6%).

Более того, впервые с августа 2005 года большинство инвесторов заявили, что компании вкладывают слишком много средств в развитие ИИ. По данным консалтинговой компании Gartner, в 2025 году мировые расходы на разработку и внедрение искусственного интеллекта составят почти $1,5 трлн, что более чем в полтора раза превысит показатель 2024 года. «На словах это все солидно — ожидание большей производительности, снижение издержек, новые источники выручки. Но все это пока не подтверждено твердыми цифрами реальных финансовых результатов»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. В этой связи инвесторы обсуждают риски раздувания пузыря, а также оправданность столь значительных затрат.

В целом относительно перспектив роста мировой экономики у управляющих оптимизма прибавилось. Число респондентов, допускающих ускорение темпов роста в ближайшие 12 месяцев на 3%, превысило число тех, кто по-прежнему ожидает их снижения. Хотя превышение и небольшое, но оно стало первым доминированием оптимистов в этом году, так как ранее из-за развязанной США торговой войны преобладали пессимисты.

Улучшению настроений могли способствовать шаги ФРС по смягчению монетарной политики: с сентября американский регулятор дважды снизил базовую ставку суммарно на 0,5 п. п., до 3,75–4%. «Несмотря на опасения "пузыря ИИ", текущая динамика расходов на ИИ-инфраструктуру сохраняется на высоком уровне, что оказывает поддержку не только ВВП, но и прибыли компаний из индекса S&P 500. По оценке FactSet, по итогам третьего квартала 2025 года она вырастет более чем на 13% в годовом выражении, значительно превысив прогноз конца сентября в размере 7,9%»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

3,7 процента составила доля наличности в портфелях международных инвесторов в ноябре 2025 года

Вследствие этого портфельные управляющие сокращают долю наличности в портфелях. По оценкам BofA, за месяц она снизилась на 0,1 п. п., до 3,7%, достигнув минимального значения с начала года. Еще весной 2025 года показатель был значительно выше — 4,8%. Одновременно портфельные менеджеры частично сократили долю акций в своих портфелях. В ноябре количество портфелей, в которых доля таких активов была выше индикативного уровня, на 34% превысило число тех, где она была ниже. За месяц количество оптимистов сократилось на 2 п. п., но осталось возле максимального значения этого года. «Очень "бычье" позиционирование с низкой долей кэша усиливает риски коррекции в случае разочарований. Например, если снижение ставки ФРС будет откладываться»,— отмечает господин Терпелов.

В условиях изоляции российского фондового рынка большее значение для него имеют санкционные и геополитические факторы, а также монетарная политика Банка России. Раздувание «пузыря ИИ», равно как и его схлопывание, если и будет оказывать влияние, то опосредованно, через изменение цен на сырье. «В случае реализации рискового сценария в отношении "ИИ-пузыря" он вряд ли спровоцирует масштабный отток нерезидентов с российского рынка ввиду их низкой доли в структуре владения активами. Однако давление на цены экспортируемых товаров, прежде всего сырья, вырастет, а условия внешней торговли ухудшатся»,— отмечает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев. При этом в числе наиболее пострадавших могут оказаться экспортеры и компании так называемых циклических отраслей (ИТ, строительство, промышленность).

Виталий Гайдаев