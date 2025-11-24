Wildberries ответила на идею ЦБ ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Объединенная компания Wildberries & Russ прокомментировала идею Центробанка (ЦБ) ограничить финансовые продукты маркетплейсов. По мнению компании, инициатива носит избыточный характер, потому что затрагивает только банки маркетплейсов, что является дискриминацией.

В Wildberries пояснили, что скидки, предоставляемые интернет-площадками через свои финансовые учреждения, не отличаются от программ лояльности, распространенных в ритейле и банковской сфере. Компания отмечает, что предлагаемые ЦБ ограничения «направлены на двух участников», но не затрагивают «самого крупного в России и мире непризнанного доминирующего эквайера» — Сбербанк.

«Предложения, сформулированные по принципу "или или", фактически дискриминируют платформы... Центральный банк оставляет платформам лишь один вариант — при развитии финансовых услуг на своих площадках обращаться к крупным банкам, часть из которых уже выступает их конкурентами на рынке цифровых платформ»,— сказано в пресс-релизе Wildberries.

В компании обратили внимание, что предложения ЦБ не содержат для банков симметричного запрета на продажу собственных финансовых продуктов в своих экосистемах. По мнению Wildberries, крупные банки «дискриминируют другие кредитные организации, предлагая именно своим клиентам льготы и более низкие цены внутри своих экосистем».

«Мы рассчитываем, что после получения дополнительной информации и проведения дискуссий регулятор пересмотрит свои предложения и придет к более сбалансированному подходу. Со стороны других федеральных органов исполнительной власти мы наблюдаем готовность к конструктивному диалогу»,— добавили в маркетплейсе.

Как выяснил «Ъ», глава ЦБ Эльвира Набиуллина, среди прочего, предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. В Минэкономики сообщили «Ъ», что прорабатывают инициативу.

