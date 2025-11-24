Минэк прокомментировал идею Набиуллиной ограничить финпродукты маркетплейсов

Минэкономики получило письмо главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить финансовые продукты маркетплейсов. Инициатива прорабатывается, сообщили «Ъ» в пресс-службе министерства.

В ведомстве напомнили, что закон «О платформенной экономике» уже позволяет на уровне правительства устанавливать требования к цене товара на платформах. В Минэкономики считают, что внедрение тех или иных ограничений применительно к скидкам нужно рассматривать комплексно, а эффекты — прогнозировать с учетом последствий для продавцов и покупателей, а также их влияния на всю платформенную экономику.

Госпожа Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса ФАС. Глава ЦБ также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые, по ее мнению, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

