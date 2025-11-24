Politico: дипломаты ЕС назвали устаревшим мирный план «евротройки» по Украине

Дипломаты и представители Евросоюза отказались поддержать контрпредложение из 28 пунктов, подготовленное «евротройкой» (Германия, Франция и Великобритания), пишет Politico. Один из источников издания назвал этот документ «уже устаревшим». Европейский план был представлен как ответ на американский вариант урегулирования конфликта на Украине.

Предложение «евротройки» основано на американском варианте и, по данным Reuters, также включает 28 пунктов. При этом, если США предлагали сократить численность украинской армии до 600 тыс. человек, в плане ЕС указаны 800 тыс. Обсуждение территориальных вопросов, согласно европейской инициативе, стоит начать с переговоров от текущей линии соприкосновения. Не исключается и возвращение России в состав G8 после завершения конфликта. Российские активы, уточняется в плане, останутся на территории ЕС, пока РФ полностью не возместит Украине ущерб. Вопрос о членстве Украины в НАТО будет определен консенсусом внутри альянса.

На прошлой неделе Axios опубликовало примерный текст мирного плана США. Он насчитывал 28 пунктов и, в частности, касался гарантий безопасности для Украины и снятия санкций с России. Позднее США изменили рабочую версию документа. Как указано на сайте Белого дома, после встречи американской и украинской делегаций в Женеве 23 ноября сторонам удалось утвердить большинство пунктов плана.