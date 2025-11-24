Новая версия мирного плана по Украине включает усиленные гарантии безопасности

Доработанная на переговорах США и Украины версия мирного плана включает усиленные гарантии безопасности, указано в дополнительном заявлении Белого дома, которое приводит Reuters. Украинская делегация сообщила, что обновленный документ «отражает национальные интересы».

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление США и Украины по итогам переговоров в Женеве. В нем написано, что стороны достигли значительного прогресса в согласовании позиций по поводу урегулирования российско-украинского конфликта и доработали проект мирного соглашения.

Встреча делегаций США и Украины прошла в Женеве 23 ноября. Reuters пишет, что к обсуждению присоединялись европейские чиновники. Ранее СМИ писали, что страны ЕС подготовили альтернативный вариант мирного плана. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что переговоры стали самыми результативными с начала процесса урегулирования конфликта. России, по его словам, только предстоит высказать свою позицию по поводу условий предложения о мире.