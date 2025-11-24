Сбер спрогнозировал рост ВВП в 2026 году в 1%

Сбербанк ожидает, что деловая активность в экономике останется вялой в течение следующих 4-5 кварталов. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью Reuters. Эксперт отметил, что текущие оценки указывают на рост ВВП около 1% в 2025 и 2026 годах. По его словам, динамика будет заметно различаться в зависимости от отрасли: промышленность может прибавить около 2,5%, тогда как розничная торговля ограничится примерно 1%.

К росту цен могут также привести новые налоговые меры и сборы, которые начнут действовать с 2026 года. В ноябре Минфин внес очередную поправку, касающуюся введения «технологического сбора» на импорт и производство ряда товаров. При этом господин Ведяхин подчеркнул, что его воздействие на конечную стоимость продукции будет незначительным.

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,5% годовых. При этом, несмотря на стабильные показатели инфляции, инфляционные ожидания населения остаются высокими. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее предупреждала, что резкое снижение ставки может нанести экономике «двойной удар».

