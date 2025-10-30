Набиуллина назвала резкое снижение ставки «двойным ударом» по экономике

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина предупредила о возможных негативных последствиях резкого снижения ключевой ставки. В своем выступлении на пленарном заседании в Госдуме она отметила, что такой шаг может привести к «двойному удару» для экономики: сначала произойдет рост инфляции, а затем снова вырастут процентные ставки.

По словам госпожи Набиуллиной, ключевая ставка сама по себе не снижает стоимость кредитов. Умеренные ставки возможны лишь при низкой инфляции, а снижение ставки при высоком уровне цен вызывает обратный эффект. Она подчеркнула необходимость значительной разницы между ставкой и инфляцией. Несмотря на снижение инфляции, инфляционные ожидания остаются высокими, как и в 2024 году, когда инфляция составляла около 9,5%. Госпожа Набиуллина напомнила, что четыре года высокой инфляции наложили заметный отпечаток и поддерживают высокий уровень ставок из-за их инерции.

Глава Центробанка подчеркнула, что ставки должны оставаться достаточно высокими, чтобы население было уверено в сохранности сбережений. В противном случае пропадет стимул к сбережению, что негативно отразится на возможности банков кредитовать экономику.

На заседании 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. По данным регулятора, устойчивые показатели инфляции значимо не изменились, однако инфляционные ожидания россиян остаются высокими.

