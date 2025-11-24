Жителю Новороссийска грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество на 3 млн рублей

60-летний менеджер коммерческой компании из Новороссийска обвиняется в хищении 3,3 млн руб. у работодателя. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В течение нескольких лет менеджер передавал в бухгалтерию фальшивые документы о приобретении пластиковых емкостей для предприятия. Обвиняемый завышал цену и объем товара, при этом часть продукции фактически не закупалась и не применялась в работе. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Житель Новороссийска обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело передано в суд.

Алина Зорина