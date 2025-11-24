Продажи препаратов для терапии ВИЧ выросли на Кубани в 1,7 раза

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года продали 841 тыс. упаковок лекарств для терапии ВИЧ, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Рост продаж составил 70,4% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года, когда было реализовано 493 тыс. упаковок таких медикаментов. В денежном выражении объем реализации противовирусных препаратов за первые девять месяцев года достиг 1,4 млрд руб., что на 57,3% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

В 2022 году на Кубани реализовали 618 тыс. упаковок таких лекарств, что на 56% превысило показатели 2021 года. В 2023 году продажи снизились до 477 тыс. упаковок, сократившись на 22,8% к предыдущему году. В 2024 году наблюдался рост до 596 тыс. упаковок, увеличившись на 24,9%.

Алина Зорина