Скоростной режим

Рынок автокредитования в России за последние годы сильно изменился и сегодня фактически живет в двух измерениях. Для одних покупка автомобиля в кредит стала дорогим удовольствием из-за резкого роста процентных ставок. Тем же, кому доступны различные государственные программы льготного кредитования, улыбнулась удача купить машину гораздо дешевле и проще. По каким правилам сегодня функционирует этот сегмент розничного кредитования, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Динамичные изменения

Одним из основных факторов, повлиявших на рынок автокредитования в последние годы, стала жесткая кредитно-денежная политика Банка России. Напомним, в октябре прошлого года Центробанк повысил ключевую ставку до 21% и на этом уровне показатель оставался до июня 2025 года. И хотя на последнем совещании совета директоров в октябре было принято решение уже о четвертом по счету снижении — до 16,5% годовых, регулятор все-таки прямо дал понять, что будет и дальше поддерживать жесткость денежно-кредитных условий.

Помимо удорожания кредитов из-за резкого роста ключевой ставки сегмент испытал на себе серьезное ужесточение регулирования. «Эти меры направлены как на снижение закредитованности населения страны, так и на повышение прозрачности сделок»,— говорит директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко. К ключевым изменениям эксперт относит введение риск-веса показателя долговой нагрузки (ПДН), макропруденциальных лимитов для автокредитов, обязательное уведомление заемщиков о праве отказаться от дополнительных услуг, установление штрафных санкций за навязывание продуктов, внедрение «возвратности» во все финансовые продукты, а также увеличение периода охлаждения до 30 дней.

Напомним, с 1 июля 2025 года были введены новые ограничения на выдачу автокредитов, учитывающие ПДН клиентов. Банки и МФО могут выдавать не более 5% автокредитов с предельной долговой нагрузкой 80% и не более 20% — с ПДН 50% от общего числа новых кредитов. Для получения кредита на сумму свыше 1 млн руб. необходимо официальное подтверждение дохода.

Динамика рынка

В 2022 году на фоне санкций и нарушения логистических цепочек произошел резкий спад продаж новых автомобилей — на 58,7% по сравнению с 2021 годом, вспоминает начальник управления автокредитования Инго-банка Андрей Еременко. По его словам, это привело к сокращению автокредитования на 36%. В 2024 году наблюдался рост выдач автокредитов на 60% по сравнению с 2023 годом, что связано с субсидированием ставок производителями и с государственными программами. Однако к концу года выдачи автокредитов упали из-за роста ключевой ставки ЦБ и введения макропруденциальных ограничений.

В октябре 2025 года объем выдач автокредитов вырос на 7,3% и в сравнении с предыдущим месяцем составил 214 млрд руб., следует из отчета агентства Frank RG. В количественном выражении также отмечается рост — на 6,8% к сентябрю 2025 года. В сравнении с октябрем прошлого года выдачи автокредитов выросли на 27,4% в рублях и на 15% в количественном выражении. Всего за девять месяцев этого года объем выдач автокредитов составил 1,378 трлн руб., что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, отмечают в Frank RG. «Сейчас сегмент адаптируется к новым правилам. Объемы общерыночных выдач растут от месяца к месяцу, сокращая отставание от показателей рекордного прошлого года»,— объясняют в банке ВТБ.

Спрос и цена

Сегодня кредиты берут в основном на покупку новых машин. «Это связано и с поддержкой производителей, и с большим количеством акций. Хотя количество сделок с автомобилями с пробегом на рынке выше, доля кредитов в таких сделках заметно меньше: чаще всего подержанные авто покупают за наличные»,— объясняет руководитель продаж платформы «еКредит» (входит в «Авто.ру») Никита Марголин. В сегменте новых автомобилей, по данным «Avito Авто», больше всего спрос вырос на Belgee X70 (+96,1%), Haval F7 (+22,7%) и Changan UNI-S (+3,7%). Также более популярными у покупателей стали модели TENET T4 (+75,1%) и TENET T7 (+48,8%) нового для рынка бренда.

Спрос на подержанные автомобили умеренно растет, отмечают в «Avito Авто». В октябре по сравнению с сентябрем объем покупок увеличился почти на 4%, а по некоторым моделям — намного значительнее.

Наиболее популярными стали машины марок Mazda (+7,9%), Kia и Hyundai (+7,2%), а также Renault и Mercedes-Benz (+6% каждая). В топ-5 моделей попали Kia Sportage (+12,5%), Hyundai Solaris (+9,3%), Toyota Camry (+8,7%), Mercedes-Benz E-класса (+8,3%) и Kia Rio (+7,7%).

Средняя цена покупки подержанного автомобиля в октябре 2025 года составила 790 тыс. руб., уточнили в «Avito Авто». При этом значительнее всего подешевели машины марок BMW (–3,5%) и Toyota (–2,4%). Средняя цена новых автомобилей в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 0,8%.

Ставка на высоте

По данным «Банки.ру», с 2020 по 2025 год процентная ставка по автокредитам увеличилась на 11 процентных пунктов и достигла 25,3% годовых по состоянию на 29 октября 2025 года. По словам руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, в конце октября ставка по автокредитам на приобретение нового автомобиля составила 24,2% годовых, а по кредиту на приобретение подержанного автомобиля — 25,1% годовых.

Как уточнили в пресс-службе «Сбера», полная стоимость автокредита за этот период выросла примерно в два раза. Пик пришелся на начало 2025 года — вслед за повышением ключевой ставки Центробанком. Но, несмотря на это, все игроки рынка — производители, банки и автодилеры — стараются создать максимально комфортные для клиентов условия. Поэтому, уточняют в «Сбере», смотреть именно на ставку при покупке авто сейчас не совсем правильно. «Как и пять лет назад, важнее ежемесячный платеж и полная стоимость кредита»,— указывают в банке.

Реальные условия

При покупке новой машины можно ориентироваться либо на госпрограммы — государство компенсирует до 20% стоимости авто,— либо на субсидированные программы в партнерстве банка с автопроизводителем, уточнили в «Сбере». Льготные ставки (от 0,01%) в рамках госпрограмм доступны нескольким категориям граждан, в частности работникам сфер медицины и образования, семьям с детьми, военнослужащим и членам их семей. Кроме того, есть специальные совместные программы производителей и банков, в рамках которых можно купить машину в кредит по выгодной ставке ниже рыночной.

На данный момент на рынке достаточно предложений от производителей из Китая по кредитам с льготными процентными ставками — существенно ниже, чем в среднем по рынку, уточняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Вместе с тем для получения льготной ставки, как правило, нужно обеспечить высокий первоначальный взнос, к тому же срок таких кредитов также заметно меньше, чем по рыночным программам»,— добавляет эксперт.

Есть вариант взять потребительский кредит на покупку машины. «Мы предоставляем кредит наличными на любые цели, в том числе на приобретение автомобиля. При этом заемщик не собирает никаких документов и не заполняет анкет — все данные поступают в банк автоматически из его цифрового профиля. Все это упрощает процесс оформления кредита, делая его быстрым и бесшовным»,— комментирует вице-президент по розничным продажам банка «Дом.РФ» Дмитрий Калиничев.

На покупку автомобилей с пробегом нет специальных программ, но ежемесячные платежи сопоставимы с платежами за новое авто, поскольку цены на подержанные автомобили в целом ниже. И уровень одобрения по кредитам на авто с пробегом последние годы остается стабильным, рассказывают в пресс-службе «Сбера».

Вероятность отказа

Традиционно банки особенно активно конкурируют за автолюбителей с минимальной долговой нагрузкой, которым предлагаются более выгодные ставки и акции. При этом рынок автокредитования стал более консолидированным. Если раньше в этом сегменте активно работали десятки банков, то сегодня основную долю занимают несколько крупных игроков.

Помимо долговой нагрузки на шансы получить автокредит влияют и те параметры, которые каждый банк закладывает в свою скоринговую модель.

С точки зрения банков, предмет залога, если это новый автомобиль, влияет на одобрение кредита довольно незначительно. Банки в первую очередь смотрят на платежеспособность и кредитную историю заемщика.

На практике у дилеров уровень одобрения по клиентам достигает около 80%, хотя по отдельным заявкам он составляет лишь 40–50%. Однако, поскольку заявку обычно направляют сразу в несколько банков, кумулятивный уровень одобрения оказывается значительно выше.

А вот при покупке подержанного автомобиля предмет залога имеет большое значение. Банк оценивает риски, связанные непосредственно с самим автомобилем. Среди них — возраст машины: многие банки не одобряют выдачу кредита, если к моменту окончания срока выплат возраст автомобиля превысит 20 лет, в некоторых банках установлен лимит в 10–15 лет. «Также учитываются техническое состояние и история эксплуатации: банки проводят более тщательный андеррайтинг и часто используют данные из онлайн-сервисов проверки авто, где собрана история автомобиля от пробега и владельцев до ДТП и юридических рисков, например из “Автотеки”. Если выясняется, что автомобиль участвовал в серьезной аварии, был некачественно восстановлен или есть вопросы относительно пробега, в кредите могут отказать даже при хорошей платежеспособности клиента»,— рассказали в «Avito Авто».

Оформление страхования каско для получения кредита необязательно. Наличие других видов добровольного страхования, например страхования жизни и здоровья заемщика или GAP-страхования, также не является обязательным, однако оформление таких полисов может помочь снизить процентную ставку, а значит, и переплату по автокредиту, напоминают участники рынка. Связано это с тем, что такая страховка является гарантией защиты залогового имущества и возврата заемных средств.

Ожидания рынка

До конца года в ВТБ ожидают сохранения высокой активности автозаемщиков. При этом рост будет частично сдерживать высокая доходность вкладов, которая стимулирует часть клиентов продолжать копить. «Устойчивый рост рынка автокредитования возобновится после существенного снижения ключевой ставки и роста спроса на автомобили с пробегом»,— резюмируют в пресс-службе банка.

Важным каналом продаж автокредитов остаются дилерские центры, роль которых может снижаться в будущем за счет активностей разных маркетплейсов и цифровизации клиентского пути со стороны банков, считает заместитель генерального директора ООО «СБ “Все включено”» Михаил Савчук. По его мнению, если в будущем году ключевая ставка снизится до 13–13,5%, это может сделать доступнее процентные ставки для льготных категорий заемщиков. Ставки по автокредитам естественным образом начнут снижаться.

Евгения Петрова