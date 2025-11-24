«РБК-Украина»: Киев и Вашингтон согласовали большинство пунктов мирного плана

Делегации США и Украины в Женеве согласовали большую часть американского мирного плана, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. По информации издания, значительную часть «спорных» пунктов удалось скорректировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп перед встречей в Белом доме (октябрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп перед встречей в Белом доме (октябрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Среди согласованных пунктов, как утверждает издание, — предельная численность ВСУ и формат обмена пленными. Однако вопросы территорий и закрепления в украинской конституции отказа вступать в НАТО будут обсуждаться лично президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сказано в публикации. Встреча может состояться уже на этой неделе — президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в США, сообщал Reuters.

Телеканал ABC сообщил, что представители США хотят провести отдельную встречу с делегацией от России по украинскому мирному плану. Когда она может состояться, источники канала не уточнили.

В выходные страны ЕС направили США свой вариант плана. СМИ писали, что позднее США изменили рабочую версию своего варианта документа.