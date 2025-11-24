Площадь пожара в Абинском районе увеличилась до 7,5 га

Площадь лесного возгорания в поселке Синегорск Абинского района увеличилась до 7,5 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Площадь возгорания в районе села Михайловский Перевал также выросла — до 5 га. По данным министерства, распространению огня на территориях способствует ветер.

Сейчас наращиваются силы и средства ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» для локализации огня.

«Ъ-Кубань» писал, что лесной пожар также произошел рядом с поселком Мирный на примерной площади 1 га. Труднодоступный рельеф местности осложняет тушение в этой области.

Алина Зорина