Адыгея вошла в десятку регионов России по доле занятых в МСП

Адыгея вошла в десятку российских субъектов с наибольшей долей занятых в малом и среднем предпринимательстве. Показатель составил 45,4% работающих жителей региона, сообщается в рейтинге, опубликованном «РИА Новости».

В предыдущем рейтинге республика занимала 15-ю строчку, за год Адыгея понялась сразу на шесть позиций. По итогам 2024 года в сфере МСП в регионе трудились 72,3 тыс. человек. По сравнению с 2022 годом их численность увеличилась на 29%.

Краснодарский край расположился на 15-м месте (в 2023 году — 16-е). В малом бизнесе на Кубани заняты свыше 1,26 млн человек, что составляет 43,6% работающих. Крым оказался на 26-й позиции с долей занятых в МСП 39,7%.

Первые места в рейтинге заняли Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В Калмыкии в секторе МСП работает более 63% трудоспособного населения. В регионах-аутсайдерах — Ингушетии, Чукотке и ЯНАО — показатель находится на уровне от 10% до 20%.

В среднем по России доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, достигла 40%, что составляет немного более 29,3 млн человек.

Нурий Бзасежев