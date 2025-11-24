Ростовская область заняла 57 место в национальном рейтинге развития туризма

В 2024 году Ростовская область заняла 57 место в общем рейтинге комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм». Регион набрал 45 баллов, что на 30% больше показателей 2019 года (32 балла).

Итоговый рейтинг формировался на основе анализа баллов, полученных по семи ключевым направлениям: кадры, безопасность и защита прав туристов, транспортная инфраструктура, экспорт туристических услуг, технологические инновации, социальный туризм, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Первичные баллы по каждому блоку преобразуются во вторичные показатели путем деления фактически полученного результата на максимально возможный в данном блоке.

По результатам, представленным в оценочных блоках, Ростовская область в рейтингах туристической индустрии 2024 года заняла следующие позиции: «Кадры в индустрии туризма» — 37 место (29 баллов), «Безопасность и защита прав туристов» — 14 место (59 баллов), «Транспорт в индустрии туризма» — 9 место (42 балла), «Экспорт туристических услуг» — 52 место (37 баллов), «Технологии в туризме» — 76 место (34 балла), «Социальный туризм» — 47 место (58 баллов), «Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма» — 17 место (81,2 балла)

Рейтинг развития туризма в России возглавили Приморский край, Омская и Сахалинская области. Приморский край набрал 69 баллов, Омская область также получила 69 баллов, а Сахалинская область заняла третье место с результатом 67 баллов.

Наталья Белоштейн