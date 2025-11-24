Жителя Каменско-Днепровского района осудили за госизмену

Жителя Каменско-Днепровского района приговорили к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену. Приговор в отношении 39-летнего обвиняемого вынес Запорожский областной суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Суд установил, что в марте 2022 года подсудимый в переписке со своим знакомым, который является представителем СБУ, согласился оказывать помощь в деятельности против России. В декабре 2023 года он собрал информацию о дислокации личного состава и военной техники Управления Росгвардии по Запорожской области в Энергодаре и отправил их своему куратору.

Помимо основного тюремного срока житель Каменско-Днепровского района получил один год ограничения свободы. Государственное обвинение поддержала прокуратура Республики Крым.

Алина Зорина