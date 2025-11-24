На Дону с начала года выявили около 730 нарушений правил учета животных

Специалисты Россельхознадзора с начала 2025 года выявили 731 нарушение ветеринарных правил маркировки и учета животных в хозяйствах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди прочего выяснилось, что хозяйства не сообщали ветеринарным специалистам о продаже или убое скота для внесения в систему «Хорриот». При этом в компоненте «Меркурий» оформлялись электронные ветеринарные документы на животных и мясные туши, что подтверждало их выбытие.

По результатам проверок служба направила 542 предостережения собственникам животных и передала информацию региональной ветеринарной службе. Против животноводческих хозяйств области возбудили 43 административных дела и выдали 18 предписаний. Уточняется, что для разъяснения требований законодательства специалисты провели 189 информирований и 17 профилактических визитов.

Константин Соловьев