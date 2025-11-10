В Екатеринбурге начался прием документов для участия в конкурсе на пост мэра

Департамент по местному самоуправлению губернатора Свердловской области и правительство региона начали прием документов на участие в конкурсе от кандидатов на пост главы Екатеринбурга, следует из документа на сайте губернатора. Набор на конкурс будет проводиться с 10 ноября до 10 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полномочия действующего мэра Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Выборы мэра впервые должны пройти согласно закону №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», согласно которому главу административных центров субъектов России выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Глава региона должен будет выбрать их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов.

Напомним, 5 ноября губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил состав комиссии по отбору претендентов на пост главы Екатеринбурга. В нее вошли семь человек. На первом этапе знакомства с кандидатами комиссия рассмотрит документы претендентов, на втором — заслушает их выступления о том, как они видят основные направления развития Екатеринбурга и задаст интересующие вопросы. По словам Алексея Орлова, он готов снова занять пост мэра.

Ирина Пичурина