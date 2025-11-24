Заводы Кубани произвели более 1 млн т сахара

14 сахарных заводов Краснодарского края произвели более 1 млн т продукции — четверть общероссийского объема. Сейчас сезон переработки сахарной свеклы завершается, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Этот год был непростым для сельского хозяйства региона, засуха сказалась на урожайности. Однако отрасль сохранила устойчивость», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас на завершающем этапе переработка продолжается на комбинатах в Новокубанском, Успенском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах. Другие предприятия готовятся к новому производственному циклу.

Алина Зорина