Заводы Кубани произвели более 1 млн т сахара
14 сахарных заводов Краснодарского края произвели более 1 млн т продукции — четверть общероссийского объема. Сейчас сезон переработки сахарной свеклы завершается, сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
«Этот год был непростым для сельского хозяйства региона, засуха сказалась на урожайности. Однако отрасль сохранила устойчивость», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Сейчас на завершающем этапе переработка продолжается на комбинатах в Новокубанском, Успенском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах. Другие предприятия готовятся к новому производственному циклу.