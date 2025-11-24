Минцифры Ростовской области назвало работающие при отключении интернета сайты

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области сообщило, какие ресурсы будут доступны при отключении мобильного интернета. Они включены в так называемые «белые списки». Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные заместителя министра Антона Кривошеенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации замминистра, процесс создания «белых списков» происходит в несколько этапов. На данный момент в перечень вошли ресурсы, определенные федеральным цифровым ведомством: сервисы Яндекс и Mail.ru, платформа Rutube, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon и Wildberries, онлайн-платформа Avito, мессенджер Max, социальные сети ВКонтакте и OK, сайты операторов сотовой связи, медиаплатформы Кинопоиск и Дзен, а также сайты государственных учреждений.

На втором этапе в «белый список» включены сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов Российской Федерации, Почты России, государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак», региональных СМИ, РЖД и прочие.

Региональные сайты могут быть добавлены на последующих этапах, поскольку Минцифры региона направило предложения по расширению указанного перечня.

Наталья Белоштейн