На Дону число сверхдолгих DDoS-атак выросло на 50%

В январе-сентябре 2025 года число сверхдолгих кибератак (более суток) в Ростовской области увеличилось на 50%. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные руководителя направления защиты от DDoS на уровне веб-приложений в DDoS-Guard Дмитрия Никонова.

В 2025 году отмечен значительный рост числа DDoS-атак, что подтверждается возникновением рекордных сверхатак, увеличением среднего количества запросов и резким ростом распределенности атак. Их существенный скачок ожидается в последний квартал года, который включает множество праздничных распродаж.

В третьем квартале 2025 года основными целями атак остаются телекоммуникационные, бизнес- и промышленные веб-ресурсы, а также игровые сайты и финансовые учреждения. Кроме того, заметно увеличение количества атак на прикладном уровне (L7).

По информации господина Никонова, к концу 2025 года исчезнет небольшая, но всегда присутствовавшая ранее связь между количеством атак и днями недели. Теперь кибератаки происходят в любое время.

Наталья Белоштейн