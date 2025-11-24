Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Дона и ДНР обсуждают сотрудничество «Ростсельмаша» и «Энергоспецмаша»

Ростовская область и Донецкая Народная Республика намерены наладить производственное сотрудничество между «Ростсельмашем» и мариупольским предприятием «Энергоспецмаш». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра промышленности и торговли республики Гургена Малхасяна.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации господина Малхасяна мариупольское предприятие занимается производством оборудования для металлургии и машиностроения.

«Точечно тут выработали какие-то подходы в части кооперации с предприятиями Ростовской области, а именно с "Ростсельмашем" — большой компанией, которая выпускает сельхозтехнику, дорожно-строительную технику, в части кооперации на выполнение производственных задач»,—отметил Гурген Малхасян.

По мнению министра, такие меры помогут предприятиям ДНР получить больше заказов.

Наталья Белоштейн

