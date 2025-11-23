Рубио: переговоры по Украине значительно ускорились за последние 96 часов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине значительно ускорился за последние 96 часов. По его словам, Вашингтон хочет согласовать мирный план «как можно скорее».

«Мы хотим согласовать это как можно скорее. У нас произошел большой прогресс, мы продвинулись вперед, поэтому я настроен оптимистично в том, что решим это в кратчайшие сроки, очень скоро»,— сказал господин Рубио на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с украинскими чиновниками (запись опубликована на YouTube-канале PBS News).

Как добавил госсекретарь, США считают свой вариант мирного плана основополагающим. При этом Марко Рубио не исключил, что в документ будут внесены изменения. По его словам, сейчас план урегулирования конфликта обсуждается с ЕС и НАТО.

Господин Рубио также сказал, что документ разрабатывался «с пониманием позиции России». Москве только предстоит высказать свою позицию по поводу мирного плана, уточнил он.