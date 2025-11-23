Над Черным морем и Крымом сбили 34 украинских БПЛА

В воскресенье 23 ноября, в период с 13:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над акваторией Черного моря 26 украинских беспилотников самолетного типа, еще восемь дронов были сбиты в небе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Мария Удовик

Кроме того, по данным оборонного ведомства еще шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской областью.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 23 ноября ВСУ попытались атаковать российские регионы на юге страны. В Крыму, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили 50 беспилотников.

Андрей Николаев