Над Краснодарским краем, Черным морем и Крымом сбили 50 БПЛА

В ночь на 23 ноября ВСУ попытались атаковать российские регионы на юге страны. В Крыму, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили 50 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно утренней сводке Минобороны, над Республикой Крым силы ПВО сбили 10 беспилотников, над Краснодарским краем ликвидировали четыре дрона. Большая часть вражеских БПЛА летела в сторону Черного моря, где дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 36 беспилотных аппаратов.

Всего над регионами России за ночь сбили 75 БПЛА.

София Моисеенко