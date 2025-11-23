Мерц раскритиковал пункты плана США по Украине насчет активов России

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для Евросоюза пункты плана США по Украине, касающиеся использования замороженных российских активов. Эта часть документа не может быть принята без согласия ЕС, заявил он.

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters

Согласно плану США, опубликованному Axios, Вашингтон предлагает направить $100 млрд российских активов на восстановление Украины, причем Соединенные Штаты получат 50% прибыли от этой операции. Евросоюз добавит еще $100 млрд, остальные средства будут инвестированы в американо-российский фонд.

«Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Евросоюзом, а затем передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие,— сказал господин Мерц в интервью ARD.— Но это не затрагивает американцев напрямую». Поэтому, по его мнению, США не могут претендовать на прибыль от российских активов.

23 ноября в Женеве проходит встреча советников по нацбезопасности США, Украины и Европы по поводу плана урегулирования российско-украинского конфликта. С американской стороны в ней участвуют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф. Господин Рубио заявил, что стороны добились прогресса в переговорах.

