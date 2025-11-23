Рубио заявил о прогрессе в переговорах США и Украины по мирному плану

Представители США и Украины обсуждают план урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, стороны достигли прогресса в переговорах.

«У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали с самого начала»,— сказал он журналистам (трансляция велась на YouTube-канале CNN).

23 ноября в Женеве проходит встреча советников по нацбезопасности США, Украины и Европы по поводу плана урегулирования российско-украинского конфликта. Помимо Марко Рубио от американской стороны в переговорах участвует спецпосланник США Стив Уиткофф.

Марко Рубио сообщил, что встреча еще продолжается. Участники переговоров обсудили каждый пункт плана президента США Дональда Трампа. «Мы поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий и приблизиться к чему-то, что устраивает и Украину, и, очевидно, США»,— добавил он.

Госсекретарь США заявил, что в конечном итоге план должен быть одобрен Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. «И, очевидно, есть еще и российская сторона уравнения»,— отметил господин Рубио.

План Дональда Трампа по Украине, опубликованный Axios, включает 28 пунктов, в том числе отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Евросоюз подготовил встречный план из 24 пунктов.

