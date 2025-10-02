Перенос дымового отверстия

Минприроды упростит формальности при получении промышленниками комплексных экологических разрешений (КЭР), подтверждающих внедрение или планы внедрения на их индустриальных объектах наилучших доступных технологий (наименее вредных для окружающей среды). Подавать документы компании смогут на портале «Госуслуги», а получение КЭР будет подтверждаться выпиской из размещенного на нем реестра. Переезд на портал — требование правительства по реформированию лицензионно-разрешительной деятельности, но в случае с КЭР он снимет и проблему сбоев ГИС «Промышленность», ранее осложнявших подачу больших массивов документов. Реестровая модель, однако, сделает более доступными для контролеров данные об объектах, работающих без КЭР (для них стократно увеличены платежи за выбросы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перенос «точки входа» в процесс получения экологических разрешений несколько увеличит шансы тяжелой промышленности вписаться в нормальную жизнь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Перенос «точки входа» в процесс получения экологических разрешений несколько увеличит шансы тяжелой промышленности вписаться в нормальную жизнь

Реформа лицензионно-разрешительной деятельности (см. “Ъ” от 1 августа) — и, в частности, требования правительства по консолидации выдачи таких документов на портале «Госуслуги» — может облегчить жизнь промышленникам при получении одного из самых объемных по количеству требуемых бумаг разрешений — КЭР. Напомним, такие разрешения должны получать все объекты первой категории негативного воздействия на окружающую среду — в основном это крупная промышленность. По состоянию на 22 сентября 2025 года, по данным бюро НДТ, компаниями были получены разрешения для 3,6 тыс. объектов из 5,3 тыс., которым они необходимы. В отсутствие разрешений с 2025 года при расчете платы за выбросы в воздух такие объекты должны применять повышающий коэффициент 100, за размещение отходов — 25.

Для «переезда» КЭР на «Госуслуги» и упрощения документооборота Минприроды подготовило изменения в правила рассмотрения заявок, утвержденные в 2022 году (ПП №1386 от 4 августа). Выдачу КЭР проектом предлагается перевести на реестровую модель — заявителю будет предоставляться выписка из реестра, также размещенного на портале. Как заявили “Ъ” в Минприроды, преимущество нового порядка в том числе в сокращении перечня документов, а также в упрощении процедуры внесения изменений в действующие КЭР (их статус зависит от исполнения компаниями обязательств по модернизации).

Процедура в самом деле облегчена: загружать документы нужно будет по упрощенной типовой форме, а данные будут автоматически корректироваться при изменении ситуации на объекте. Благодаря введенному аппаратом правительства механизму досудебного обжалования решений контролеров (см. “Ъ” от 29 ноября 2024 года) и оспорить отказ в выдаче КЭР также станет проще. Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года. «Переезд», отметим, решит и проблему, на которую жаловались в компаниях в конце 2024 года, когда «первичное» получение КЭР стало массовым из-за истечения отведенного законом срока. Сам процесс в среднем длится полтора года, документы могут занимать несколько коробок, а нестабильная работа ГИС «Промышленность», в которую они загружаются, приводила к тому, что процесс затягивался на недели (см. “Ъ” от 22 января),— и упрощенная форма «Госуслуг» может эту проблему снять.

Очевидно, что при жестких требованиях к росту природоохранных платежей не справились с получением КЭР компании, которые уже испытывают сложности, и даже незначительное облегчение процесса для них может оказаться актуальным. Впрочем, оно важно и для выполнивших требования компаний — в перспективе им придется разрешения обновлять. В то же время реестровые записи о наличии или отсутствии КЭР у промышленных объектов станут доступны контролерам онлайн, что может дорого обойтись предприятиям, у которых разрешения нет: для некоторых дополнительные платежи могут превысить 1 млрд руб.

Модель взаимодействия с бизнесом в контуре реестров понятна и отработана, говорит директор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов, она заметно ускоряет процедуры взаимодействия, проверки, в том числе межведомственные, создает единую «точку правды» для участников процесса и выход из серых зон. Впрочем, как отмечает председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский, «по составу и объему документов, необходимых для получения разрешения при переходе на "Госуслуги", для промышленников ничего не меняется».

Анна Королева, Олег Сапожков