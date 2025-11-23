Премьера двигают в мэры

Руководство «Единой России» поддержало кандидатуру первого вице-губернатора — премьер-министра Красноярского края Сергея Верещагина на пост мэра Красноярска. Эта должность стала вакантной в сентябре, когда в отставку ушел находящийся под арестом по делу о коррупции Владислав Логинов. Хотя формально новое назначение станет для господина Верещагина понижением, с учетом его управленческого опыта и связей в федеральном центре он имеет все шансы стать эффективным главой Красноярска, полагает эксперт.

Президиум генсовета «Единой России» согласовал кандидатуру первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина на пост главы Красноярска. «Благодарен за такую оценку и доверие»,— написал в своем Telegram-канале господин Верещагин, подчеркнув, что «готов к решению новых больших задач».

Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и внести в горсовет губернатор Михаил Котюков. «Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов. Есть несколько предложений от организаций, которые имеют право выдвигать… Но та биография и те данные, которые есть у Сергея Викторовича Верещагина, его опыт — и федеральный, и региональный,— конечно, будут крайне востребованы для развития краевой столицы»,— заявил журналистам господин Котюков. Особый акцент он сделал на том, что господин Верещагин — многодетный отец: «Если у Красноярска будет мэр, который имеет опыт воспитания четырех детей, это городу пойдет только на пользу».

Сергею Верещагину 50 лет, он уроженец Зеленогорска (Красноярский край). После окончания Красноярского государственного технического университета по специальности «экономика и управление на предприятиях» работал в банках, с 2006 года — в мэрии, где курировал инвестпроекты. В 2009 году назначен министром экономики и регионального развития края, а через год занял пост замминистра регионального развития РФ. В 2018 году вернулся в родной регион на позицию зампреда правительства, а в сентябре 2023-го получил назначение первым вице-губернатором — председателем правительства края.

Должность мэра Красноярска освободилась 16 сентября 2025 года, когда горсовет принял отставку «по собственному желанию» Владислава Логинова. Он был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и помещен в один из московских СИЗО. Этот пост господин Логинов занимал с 2022 года. После его ареста и. о. мэра стал Алексей Шувалов, которого в сентябре сменил первый вице-мэр Роман Одинцов.

Чтобы сделать избрание нового градоначальника возможным, краевому заксобранию, как ранее сообщал “Ъ”, пришлось менять региональный закон о местном самоуправлении. В нем говорилось, что главу города изберет следующий созыв горсовета, который будет сформирован в 2028 году. Внесение необходимой поправки инициировал губернатор Котюков.

Еще одним кандидатом в мэры стал 28-летний депутат горсовета от ЛДПР, директор ООО «Кабель плюс системы» Иван Петров.

«Молодой и энергичный кандидат с руководящим опытом и пользующийся доверием среди горожан — это то, чего не хватает сегодня Красноярску»,— заявил “Ъ” лидер фракции ЛДПР в городском парламенте Семен Сендерский.

Впрочем, кто будет «техническим кандидатом» — значения не имеет, уверен политолог Александр Чернявский: «Кандидатуру Верещагина согласовали администрация президента и генсовет "Единой России", а это означает, что в горсовете у него проблем с утверждением быть не должно». Формально переход главы правительства региона на позицию градоначальника — это понижение, однако Сергей Верещагин может стать «хорошим мэром», полагает эксперт: «Это опытный управленец, у него хорошие связи в Москве. Думаю, одним из главных факторов, почему Михаил Котюков поставил на него, стало то, что он уже занимается подготовкой к 400-летию Красноярска. Поскольку эту тему курирует федеральный центр, для Верещагина она станет вопросом номер один».

Михаил Кичанов, Новосибирск