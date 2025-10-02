С поправкой на мэра

В Красноярске случился необычный юридический казус: новый закон о местном самоуправлении, принятый в развитие федеральной реформы, фактически заблокировал выборы мэра. Согласно тексту документа, градоначальника может избрать только следующий созыв горсовета, который будет сформирован в 2028 году. Но такая необходимость возникла уже сейчас, поскольку задержанный по подозрению во взяточничестве мэр Владислав Логинов в середине сентября ушел в отставку. Чтобы решить проблему, губернатору Михаилу Котюкову пришлось вносить в закон отдельную поправку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Комитет красноярского Заксобрания по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению (МСУ) 1 октября рассмотрел предложенные главой региона поправки к закону «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае». Одна из них касается ситуации, сложившейся вокруг должности мэра краевой столицы. С 2022 года этот пост занимал Владислав Логинов, которого 9 июня задержали сотрудники СКР и ФСБ, предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 16 сентября горсовет принял досрочную отставку градоначальника, а на следующий день губернатор назначил первого вице-мэра Романа Одинцова исполняющим обязанности главы Красноярска.

Однако стандартная для таких ситуаций процедура по выбору нового руководителя (она включает прием заявок, отбор кандидатов и голосование в горсовете) наткнулась на неожиданное препятствие в виде нового краевого закона, который был принят в мае. Документ не только обновил территориальное устройство региона, но и предписал избрать следующего мэра столицы «городским советом депутатов первого созыва». Дело в том, что в состав Красноярска в результате реформы вошли ряд прилегающих территорий, поэтому представительный орган должен «обнулиться». Действующий — восьмой — созыв горсовета был избран в 2023 году сроком на пять лет. Таким образом, чтобы соблюсти закон, нужно или дожидаться 2028-го, или досрочно распускать городской парламент.

Михаил Котюков пошел по третьему пути, внеся в закон поправку, которая предусматривает, что «в случае, если в переходный период досрочно прекращены полномочия глав муниципальных образований, <…> предусмотреть возможность их избрания <…> на срок до окончания срока полномочий соответствующего представительного органа». Если на сессии 3 октября документ будет принят, то Красноярск вскоре получит нового градоначальника на оставшиеся три года.

Политолог Александр Чернявский не сомневается, что заксобрание поддержит инициативу Михаила Котюкова. По его мнению, должность мэра в итоге получит Роман Одинцов: «Он, безусловно, является фаворитом, хотя в кулуарах власти продолжают обсуждать и другие кандидатуры».

Валерий Лавский, Новосибирск