Кинотеатры Ростовской области значительно подняли цены на билеты

Поход в кино в Ростовской области октябре 2025 года стал дороже как в сравнении с показателем октября 2024 года, так и в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в материалах регионального отделения Центробанка

По данным Центробанка, кинотеатры подняли цены на билеты из-за роста расходов на содержание помещений и оплату труда. Отмечается, что в целом в регионе культурно-развлекательные услуги подорожали за год на 7,97%. Рост за месяц составил 1,42%.

Мария Иванова