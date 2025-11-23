В Каменске-Шахтинском потушили мусорный полигон

Возгорание на свалке в Каменске-Шахтинском, замеченное еще 20 ноября, сегодня полностью ликвидировано. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Все очаги тления засыпали грунтом. Новых возгораний при этом зафиксировано не было. Полигон работает в штатном режиме.

О возгорании стало известно в четверг, 20 ноября. Тогда сообщалось, что открытого горения на свалке нет, площадь тления составляла около 500 кв. м.

Мария Иванова