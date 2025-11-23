Арман Царукян отбил статус

Арман Царукян очень убедительно завоевал статус претендента на титул чемпиона UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг). Его катарский поединок против опытного новозеландца Дэна Хукера завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении Царукяна, позволившим ему с чистой совестью сразу после победы сообщить, что уже в январе он будет готов встретиться с обладателем звания Илией Топурией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арман Царукян (сверху), уверенно взяв верх над Дэном Хукером, получил статус претендента на звание чемпиона UFC

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto / Getty Images Арман Царукян (сверху), уверенно взяв верх над Дэном Хукером, получил статус претендента на звание чемпиона UFC

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto / Getty Images

Возвращение Армана Царукяна в октагон после продлившейся более полутора лет, прошедших с момента его предыдущего боя в UFC — против Чарльза Оливейры, паузы вышло эффектным. Центральный поединок турнира в Дохе показал, что ключевые достоинства представляющего Россию и Армению бойца по-прежнему при нем. Все в порядке с «физикой», выносливостью, мощью и точностью при работе в партере. По крайней мере, их вполне хватает, чтобы у опытного, но немного ограниченного в плане технического арсенала Дэна Хукера, ставящего прежде всего на боксерскую составляющую, не было никаких шансов выжить.

О стилистике этого матча легко могли догадаться даже те, кто турнир не смотрел, просто увидев лицо новозеландца после его окончания. Значительная его часть представляла собой сплошное кровавое месиво. В таком состоянии в слэшерах находят жертв увлекающихся каннибализмом маньяков.

Дэна Хукера мог порадовать разве что тот факт, что его страдания длились не так уж долго. Сходство с отбивной Арман Царукян, уложив соперника на настил, придал ему еще в стартовом раунде.

А во втором, снова проведя тейкдаун и надежно закрепив новозеландца в положении на спине, очень ловко соорудил классический захват, который в MMA называют «треугольником». Речь идет об удушающем приеме, удавшемся Царукяну на все сто.

Таким образом, Арман Царукян выиграл главный приз, стоявший на кону в этом матче,— статус претендента на титул чемпиона UFC в легком весе. Царукян добыл его уже во второй раз в карьере. Впервые это произошло как раз в поединке против Чарльза Оливейры в апреле 2024 года. Но с реализацией статуса у россиянина не сложилось. В январе он должен был драться за чемпионское звание против россиянина Ислама Махачева, но буквально за сутки до выступления отказался от поединка, сославшись на травму спины.

Теперь Махачева в легком весе уже нет. Он скакнул в полусредний (до 77 кг) и в нем в ноябре завоевал пояс, одолев австралийца Джека Делла Маддалену. Так что Арман Царукян, разгромив Дэна Хукера, напоминал о своем ранге уже другому бойцу, тоже, впрочем, как и Махачев, являющемуся безусловной суперзвездой UFC. Титул в легком весе сейчас принадлежит представляющему Испанию грузину Илии Топурии. И Царукян, обращаясь к нему из Катара, сообщил, что готов встретиться с чемпионом совсем скоро — уже в конце января: «Присылай мне контракт».

Алексей Доспехов