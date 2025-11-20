Легковес нелегкой карьеры

В субботу, 22 ноября, состоится возвращение в октагон после растянувшейся на полтора года с лишним паузы одного из самых известных бойцов UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, Армана Царукяна. На кону в его поединке против новозеландца Дэна Хукера стоит статус претендента на чемпионский титул в легком весе (до 70 кг). Недавно он принадлежал еще одному отечественному бойцу — Исламу Махачеву, а теперь, после того как Махачев успешно покорил полусредний вес (до 77 кг), принадлежит другой звезде MMA исключительного масштаба — грузинскому испанцу Илие Топурии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арман Царукян

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Арман Царукян

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Перед катарским турниром UFC, в центральном поединке которого встретятся Арман Царукян и Дэн Хукер, принято, конечно, вспоминать некоторые детали биографии Царукяна. А они добавляют ей драматичности.

Боец, который по ходу своей карьеры представлял Россию и Армению, дебютировал в главном в MMA промоушене шесть лет назад. И сразу, в 22 года, то есть будучи по меркам UFC совсем молодым, столкнулся с очень сильным соперником. В Исламе Махачеве, который на пять лет старше Царукяна, уже тогда видели спортсмена, способного пойти далеко-далеко. А матч между тем получился весьма недурным. Махачев, разумеется, взял верх, но по очкам, как следует помучившись.

Дальше Ислам Махачев продолжил свое восхождение, пока не принял эстафету у покинувшего смешанные единоборства великого друга и наставника Хабиба Нурмагомедова в роли чемпиона в легком весе.

Царукян потихоньку набирался опыта и потихоньку превратился в глазах бойцовского сообщества в самого опасного для Махачева конкурента: мощный, классно борется.

В 2022 году Арман Царукян допустил неожиданную осечку в поединке против поляка Матеуша Гамрота. Но она принципиально ничего не изменила. За ней последовала серия побед, а та, что он одержал над бразильцем Чарльзом Оливейрой, бывшим чемпионом, в апреле 2024 года, наконец, принесла Царукяну претендентский ранг и гарантию нового боя с Исламом Махачевым, который, учитывая предысторию, превратился в суперхит.

Он должен был состояться в январе, однако за сутки до турнира Царукян огорошил всех, сообщив, что в октагон не выйдет из-за травмы спины. Махачев вместо него дрался с бразильцем Ренату Мойкану, естественно, легко справившись с ним, а профильные медиаресурсы рассуждали о том, может ли глава UFC Дейна Уайт затаить обиду на сорвавшего такой интересный матч Армана Царукяна или простит его?

Сейчас Царукян говорит о том, что его отношения с менеджментом промоушена всегда оставались хорошими. Но факт остается фактом: в турнирах UFC после того эпизода он не участвовал. Ну или, вернее, однажды участвовал в специфическом качестве.

Ислам Махачев после выигрыша у Ренату Мойкану решил прыгнуть в следующую категорию, полусредний вес. И прыжок вышел триумфальным: россиянин с ходу завоевал второй в жизни чемпионский титул UFC, одолев 15 ноября австралийца Джека Делла Маддалену. А звание в легком весе оказалось вакантным, и за ним из полулегкого (до 66 кг) поднялся представляющий Испанию грузин Илия Топурия, который стремительно приобрел огромную популярность. За пояс он бился в июне против бразильца Чарльза Оливейры, а Армана Царукяна наделили статусом запасного бойца: ну мало ли, что с кем произойдет, тогда выйдет в октагон. Но ничего не произошло: Топурия разнес Оливейру уже в стартовом раунде и даже на некоторое время сместил Махачева с верхней строчки рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории.

А Царукяну, который в этой классификации 14-й, все-таки спустя время дали поединок исключительной важности. Пусть не чемпионский, но за претендентский ранг.

То есть, по идее, победитель субботнего матча выходит на Илию Топурию.

И в нем Арману Царукяну требуется справиться с бойцом матерым, у которого в карьере куча топовых боев, проходивших с переменным успехом, и который как-то, в 2021 году, тоже проиграл Исламу Махачеву. Без особой борьбы, но, принимая во внимание обстоятельства, не то чтобы позорно: Дэн Хукер, как и Ренату Мойкану, оказался экстренной заменой — для травмированного бразильца Рафаэла дус Анжуса — и времени на нормальную подготовку не имел.

Сейчас оно у 35-летнего ветерана, в отличие от Армана Царукяна, стойку предпочитающего борцовским штучкам, было. Но, подчеркивая, насколько огромной — более полутора лет, такая кого угодно лишит тонуса,— была пауза в выступлениях Царукяна, эксперты все равно считают его безусловным фаворитом. Из шести известных бойцов, опрошенных Bjpenn.com, пятеро уверенно поставили на него.

Алексей Доспехов