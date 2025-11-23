Reuters: Уиткофф и Рубио прибыли в Женеву для переговоров по Украине
Спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио прибыли в Женеву для переговоров по плану об установлении мира на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
Стив Уиткофф (слева) и Марко Рубио в апреле 2025 года
Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP
«Мы надеемся урегулировать окончательные детали... чтобы подготовить соглашение, выгодное для Украины»,— заявил источник. Он добавил,что итоговое соглашение не будет заключено, пока президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся.
Перед отъездом Марко Рубио в Женеву президент США Дональд Трамп сказал ему, что нынешний вариант договора об урегулировании российско-украинского конфликта не окончательный, сообщил собеседник агентства.
По словам источника, переговоры между представителями США и Украины в разных форматах будут идти на протяжении всего сегодняшнего дня. Он добавил, что накануне в Женеве между обеими сторонами состоялись «позитивные и конструктивные переговоры».
Сегодня The Washington Post сообщила, что на встрече в Женеве также будут присутствовать представители Германии, Франции и Великобритании. Газета также опубликовала предложения соглашения по урегулированию, который выдвинул Евросоюз: оно предлагает не ограничивать действия ВСУ, а также передачу Запорожской АЭС и Каховской ГЭС под контроль Украины. В свою очередь, предполагаемый план Дональда Трампа подразумевает сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек и равное распределение электроэнергии с ЗАЭС между Россией и Украиной.